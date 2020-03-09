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Pakdemirli: "Teori ile pratiği mutlaka bir araya getirmemiz lazım"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince verilen "fahri doktora" payesi takdim töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:06 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince verilen "fahri doktora" payesi takdim töreninde konuştu. (4)
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