Pakdemirli: "THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır, ana muhalefet partisiyle birlikte hareket...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:31 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilerin sorularını cevapladı. -2-
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