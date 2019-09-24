Pakdemirli, TMO ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımı protokolü imza törenine katıldı
2 saat önce
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Protokolün imzalanması Fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru...
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:12 Kaynak: AA
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Protokolün imzalanması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolünün imza törenine katıldı.
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