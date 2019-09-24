Son Dakika Haberleri: Pakdemirli, TMO ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımı protokolü imza törenine katıldı
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Pakdemirli, TMO ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımı protokolü imza törenine katıldı

2 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Protokolün imzalanması Fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Protokolün imzalanması

Fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolünün imza törenine katıldı.

Pakdemirli, TMO ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımı protokolü imza törenine katıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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