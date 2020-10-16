Pakdemirli: "Tohum ihtiyacının yüzde 96'sını üreterek 86 ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'dir" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen "Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni"ne katıldı. (1)

"Türkiye kendi tohumluğunu kendi üreten bir ülkedir"

"Türkiye tohum ticaretinde dünyanın ilk 10 ülkesinden biridir"

"Toplam tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yurt içinde üreterek 86 ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'dir"

"En temel amacımız uluslararası pazardan bizim vatandaşımızın daha çok pay alması"