Pakdemirli: "Tohum ihtiyacının yüzde 96'sını üreterek 86 ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'dir" - Son Dakika

Pakdemirli: "Tohum ihtiyacının yüzde 96'sını üreterek 86 ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'dir"

16.10.2020 15:32

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen "Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni"ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen "Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni"ne katıldı. (1)

"Türkiye kendi tohumluğunu kendi üreten bir ülkedir"

"Türkiye tohum ticaretinde dünyanın ilk 10 ülkesinden biridir"

"Toplam tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yurt içinde üreterek 86 ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'dir"

"En temel amacımız uluslararası pazardan bizim vatandaşımızın daha çok pay alması"

Pakdemirli: Tohum ihtiyacının yüzde 96'sını üreterek 86 ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'dir
Pakdemirli: Tohum ihtiyacının yüzde 96'sını üreterek 86 ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'dir
Pakdemirli: Tohum ihtiyacının yüzde 96'sını üreterek 86 ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'dir
Pakdemirli: Tohum ihtiyacının yüzde 96'sını üreterek 86 ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'dir

Bekir Pakdemirli, Türkiye, İhracat, Tohum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Tohum ihtiyacının yüzde 96'sını üreterek 86 ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'dir' - Son Dakika

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