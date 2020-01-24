Pakdemirli: "Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pakdemirli: 'Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2... - Son Dakika Ekonomi

Pakdemirli: "Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2...

6 saat önce

Pakdemirli: "Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün, 4-6-8 olanlara 31 Ocak'ta başlayacak"

Pakdemirli:

Pakdemirli: "Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün, 4-6-8 olanlara 31 Ocak'ta başlayacak"

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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