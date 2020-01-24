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Pakdemirli: "Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2...
6 saat önce
Pakdemirli: "Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün, 4-6-8 olanlara 31 Ocak'ta başlayacak"
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:52 Kaynak: AA
Pakdemirli: "Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün, 4-6-8 olanlara 31 Ocak'ta başlayacak"
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