Pakdemirli: "Toplam küçükbaş hayvan varlığımız bu sene 50 milyona geldi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Toplam küçükbaş hayvan varlığımız bu sene 50 milyona geldi. - Son Dakika

Pakdemirli: "Toplam küçükbaş hayvan varlığımız bu sene 50 milyona geldi.

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin programına katıldı. (2)

"2019 yılında 504 bin litre süte destek sağladık.

"Sürü yöneticiliği desteği, yani çoban desteği konusunda da yeni yeni projeler konusunda Aile ve Çalışma Bakanımızı zorluyoruz. En yakın zamanda bir randevu tertip edip özellikle toplum yararına çalışma prograının bir kısmını kırsalda kullanmanın yollarını birlikte arıyor olacağız"

"Orköy süt koyunculuğu projeleri kapsamında toplam 937 aileye günümüz tutarlarıyla 35 milyon lira kredi ve hibe desteği verdik"

"Genç çiftçi projelerini desteklenmesi programı kapsamında da 112 küçükbaş hayvancılık projesi uygulayarak genç çftçilerimize toplam 3 milyon 360 bin lira hibe ettik"

"Ülkemizden canlı koyun-keçi ihracatı kapsamında 2019 yılında Azerbaycan, Katar, Sudan, Irak, Lübnan olmak üzere toplam 5 ülkeye 141 bin küçükbaş hayvan ihraç ettik"

"2019 yılında sürü büyütme ve yenileme desteğini de uygulamaya koyduk. Bu bağlamda bir önceki yılda doğan kuzu ve oğlaklardan anaç vasfına ulaşan ve ilk defa sürüye katılan hayvan başına 100 lira destekleme ödeyeceğiz"

"Toplam küçükbaş hayvan varlığımız bu sene 50 milyona geldi. Ben aldığımda 46 milyondu. 2002'de de 32 milyondu. Sürü yönetici desteğinde de 200 olanı 100 başa düşürdük"

"2020 yılında da hedefimiz 56 milyon başa ulaşmak"

"2020 yılında anaç keçi için destek miktarının artışı için gerekli çalışmayı da yaptım. 25 lira olan desteği 2020 yılı için 35 lira olarak açıklıyorum"

Pakdemirli: Toplam küçükbaş hayvan varlığımız bu sene 50 milyona geldi.

Bekir Pakdemirli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:55 Kaynak: AA
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