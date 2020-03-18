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Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin...
6 saat önce
Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunuyor"
Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunuyor"
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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