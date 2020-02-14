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Pakdemirli: "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz.
7 saat önce
Pakdemirli: "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:48 Kaynak: AA
Pakdemirli: "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz"
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