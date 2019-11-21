Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. (1)

"5 yıllık plan 25 yıla ışık tutsun istedik"

"Tarım - orman, gıda, su ve nefestir. Yani varlığı hayat, yokluğu yok olmak demektir"

"Tarım-orman, yalnızca yemek, içmek ve nefes almak terimlerini ifade etmez. Çünkü tarım - orman aynı zamanda bir ülkenin ekonomisidir, sanayisidir, geleceğidir"

"Politikalarımızın ana eksenini rekabetçi, örgütlenmiş ve sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmaktadır. Türk çiftçisi kadim geleneği içerisinde dünyanın en rekabetçi ürünlerini üretebilecek güce sahiptir"