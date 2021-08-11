Pakdemirli: "Türkiye, bir taraftan yangınlarla mücadelesini yaparken Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta da doğal afetlerle karşı karşıya" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"Bir yandan Türkiye hem yangınlarla mücadelesini yaparken diğer taraftan da hem Kastamonu, hem Bartın, hem de Sinop'ta doğal afetlerle karşı karşıya kaldık"