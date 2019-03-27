Pakdemirli: "Türkiye Gdo'suz Bir Ülkedir"
37 dakika önce
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ESİAD toplantısına konuştu.
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ESİAD toplantısına konuştu. (3)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye GDO'suz bir ülkedir. GDO'suz bir ülke olmanın avantajını da ihracatta yaşamamız, bunu anlatmamız lazım. Türkiye'nin toprak kaynakları sınırlı olduğu için GDO'suz bir ülke olarak kalması lazım ama diğer taraftan GDO ile ilgili teknolojiler de dahil olmak üzere tüm teknolojileri takip ediyor olmamız lazım."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:57 Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım
Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Yerli Üretim Elektrikli Traktörünü Tanıttı
Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe