Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Türkiye Gdo'suz Bir Ülkedir"

Pakdemirli: "Türkiye Gdo'suz Bir Ülkedir"

37 dakika önce

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ESİAD toplantısına konuştu.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ESİAD toplantısına konuştu. (3)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye GDO'suz bir ülkedir. GDO'suz bir ülke olmanın avantajını da ihracatta yaşamamız, bunu anlatmamız lazım. Türkiye'nin toprak kaynakları sınırlı olduğu için GDO'suz bir ülke olarak kalması lazım ama diğer taraftan GDO ile ilgili teknolojiler de dahil olmak üzere tüm teknolojileri takip ediyor olmamız lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:57 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel
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