Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin programına katıldı. (4)

"Bana göre Türkiye'nin etteki kurtuluşu küçükbaştadır, büyükbaş değil. O yüzden küçükbaşı çok önemsiyoruz"

"(Kıl çadırları aydınlanıyor projesi) Bu proje kapsamında 300 tane güneş enerjisi sistemiyle 200 adet koyun yünü kırkma makinesini de dağıtıyor olacağız"

"(Halk elinde hayvan ıslahı ülkesel projesi) Bu proje kapsamında Mersin'de 7 adet alt proje uygulanmakta olup projeleriyle ıslahı yapılan İvesi ve Güney Karaman ırklarıyla kıl keçisinin verimlerinde artışlar sağladık"

"(Sürü yönetimi desteği) 2019 yılında şartlarını yerine getiren 615 üyeye 3,1 milyon lira desteklemesi için inşallah sertifikalarını takdim ediyor olacağız"

"Hedefimiz, nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına sahip olmak"