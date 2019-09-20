Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Türkiye'nin her tarafına hizmet götürmeye çalışıyoruz"
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Pakdemirli: "Türkiye'nin her tarafına hizmet götürmeye çalışıyoruz"

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ilçesi Haluk Elbe Toplantı Salonunda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ilçesi Haluk Elbe Toplantı Salonunda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında konuştu. (3)

Pakdemirli: Türkiye'nin her tarafına hizmet götürmeye çalışıyoruz

Bekir Pakdemirli, Bergama, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:37 Kaynak: AA
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