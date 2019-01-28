Pakdemirli: Türkiye'nin şu anda etle ilgili önemli bir ihtiyacı yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, etle ilgili şu anda Türkiye'nin önemli bir ihtiyacının olmadığını, bir ihtiyaç olursa tekrar ithalata girebileceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, etle ilgili şu anda Türkiye'nin önemli bir ihtiyacının olmadığını, bir ihtiyaç olursa tekrar ithalata girebileceklerini söyledi.

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