Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: Türkiye'nin şu anda etle ilgili önemli bir ihtiyacı yok

Pakdemirli: Türkiye'nin şu anda etle ilgili önemli bir ihtiyacı yok

12 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, etle ilgili şu anda Türkiye'nin önemli bir ihtiyacının olmadığını, bir ihtiyaç olursa tekrar ithalata girebileceklerini söyledi.

Pakdemirli: Türkiye'nin şu anda etle ilgili önemli bir ihtiyacı yok, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, etle ilgili şu anda Türkiye'nin önemli bir ihtiyacının olmadığını, bir ihtiyaç olursa tekrar ithalata girebileceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:23 

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı Tuğçe Aral'ın, "Makyaj Yok, Popo Var" Notunu Eklediği Fotoğrafla Olay Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 23:35:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: Türkiye'nin şu anda etle ilgili önemli bir ihtiyacı yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]