Pakdemirli: Türkiye'nin şu anda etle ilgili önemli bir ihtiyacı yok
12 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, etle ilgili şu anda Türkiye'nin önemli bir ihtiyacının olmadığını, bir ihtiyaç olursa tekrar ithalata girebileceklerini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, etle ilgili şu anda Türkiye'nin önemli bir ihtiyacının olmadığını, bir ihtiyaç olursa tekrar ithalata girebileceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:23
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