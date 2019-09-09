Pakdemirli: "Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede açık ara dünyada birinci"
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:18 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti. Pakdemirli, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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