Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede açık ara dünyada birinci"
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Pakdemirli: "Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede açık ara dünyada birinci"

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti. Pakdemirli, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pakdemirli: Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede açık ara dünyada birinci

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:18 Kaynak: AA
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