Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: Türkiye, patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde
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Pakdemirli: Türkiye, patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Türkiye, her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde.

Pakdemirli: Türkiye, patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, " Türkiye, her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde. Kendi iç piyasasına yeteri kadar patates sağlayan Türkiye, tohumdaki yerli ve milli atakla, dış pazarda da önemli bir yere sahip olmak için çalışıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:33 
Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ekonomi
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