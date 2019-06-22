Pakdemirli: Türkiye, patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Türkiye, her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:33
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, " Türkiye
, her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde. Kendi iç piyasasına yeteri kadar patates sağlayan Türkiye, tohumdaki yerli ve milli atakla, dış pazarda da önemli bir yere sahip olmak için çalışıyor" dedi.
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