Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: Türkiye tarım ürünleri konusunda net ihracatçı konumundadır

Pakdemirli: Türkiye tarım ürünleri konusunda net ihracatçı konumundadır

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Türkiye'nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı vardır.

Pakdemirli: Türkiye tarım ürünleri konusunda net ihracatçı konumundadır, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, " Türkiye'nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı vardır. Türkiye tarım ürünleri konusunda net ihracatçı konumundadır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:20 

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ekonomi
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