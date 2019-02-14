Pakdemirli: Türkiye tarım ürünleri konusunda net ihracatçı konumundadır
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Türkiye'nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı vardır.
Tarım ve Orman Bakanı
Pakdemirli, " Türkiye
'nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı vardır. Türkiye tarım ürünleri konusunda net ihracatçı konumundadır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:20
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