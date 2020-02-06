Pakdemirli: "Türkiye'yi kendi tohumunu üreten ve ihraç eden bir ülke haline getirdik" - İZMİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Türkiye'yi kendi tohumunu üreten ve ihraç eden bir ülke haline getirdik' - İZMİR - Son Dakika

Pakdemirli: "Türkiye'yi kendi tohumunu üreten ve ihraç eden bir ülke haline getirdik" - İZMİR

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın (AGROEXPO) açılış törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın (AGROEXPO) açılış törenine katıldı. (6)

Pakdemirli: Türkiye'yi kendi tohumunu üreten ve ihraç eden bir ülke haline getirdik - İZMİR

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:11 Kaynak: AA
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