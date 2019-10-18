Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık"
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık'

Pakdemirli: "Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık"

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelme görüntüsü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Girişimci kadın çiftçiler ödül töreninde konuştu - Bakan Pakdemirli: 'Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık"ANKARA - (AA) -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Üç...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelme görüntüsü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Girişimci kadın çiftçiler ödül töreninde konuştu - Bakan Pakdemirli:

'Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık"

ANKARA - (AA) -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık" dedi.

Pakdemirli: Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:59 Kaynak: AA
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