Pakdemirli: "Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık"
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelme görüntüsü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Girişimci kadın çiftçiler ödül töreninde konuştu - Bakan Pakdemirli: 'Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık"ANKARA - (AA) -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Üç...
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:59 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelme görüntüsü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Girişimci kadın çiftçiler ödül töreninde konuştu - Bakan Pakdemirli:
'Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık"
ANKARA - (AA) -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık" dedi.
Yenikapı'da hizmet fazlası araçları sergileyen İmamoğlu, Otokoç'tan 140 adet araç kiraladı Bakan Çavuşoğlu BBC'ye konuştu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız dedik KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi