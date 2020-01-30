Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı. (4)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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