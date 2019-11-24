Son Dakika › Güncel › Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı - Son Dakika
Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı
6 saat önce
Fidan dikilecek alanından genel görünüm Etkinliğe katılanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın fidan dikmesi Pakdemirli ve Yıldırım'ın düzenlenen törene katılması İZMİR...
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:56 Kaynak: AA
Fidan dikilecek alanından genel görünüm
Etkinliğe katılanlar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi
Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın fidan dikmesi
Pakdemirli ve Yıldırım'ın düzenlenen törene katılması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğine katıldı.
AK Parti'li Bülent Turan'dan Beştepe'ye giden CHP'li kriziyle ilgili açıklama: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı "En fazla fidan dikme rekoru" belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı