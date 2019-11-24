Son Dakika Haberleri: Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı
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Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı

6 saat önce

Fidan dikilecek alanından genel görünüm Etkinliğe katılanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın fidan dikmesi Pakdemirli ve Yıldırım'ın düzenlenen törene katılması İZMİR...

Fidan dikilecek alanından genel görünüm

Etkinliğe katılanlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi

Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın fidan dikmesi

Pakdemirli ve Yıldırım'ın düzenlenen törene katılması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğine katıldı.

Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı

Bekir Pakdemirli, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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