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Pakdemirli: "Vizyonumuz gıda kalitesi yüksek besin ihtiyacını karşılamak üzerinedir"
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükelçiler ve Yabancı Heyetler ile Resmi Çalışma Kahvaltısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:33 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükelçiler ve Yabancı Heyetler ile Resmi Çalışma Kahvaltısı'na katıldı.
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