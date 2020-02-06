Pakdemirli: "Yakın gelecekte dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak" – İZMİR - Son Dakika
Son Dakika Politika Pakdemirli: 'Yakın gelecekte dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak' – İZMİR - Son Dakika

Pakdemirli: "Yakın gelecekte dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak" – İZMİR

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın (AGROEXPO) açılış törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın (AGROEXPO) açılış törenine katıldı.

Pakdemirli: Yakın gelecekte dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak – İZMİR

Bekir Pakdemirli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı
Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur Son dakika: Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti, İlker Başbuğ için harekete geçiyor AK Parti'den "Erdoğan'ın danışmanı çığa sebep oldu" haberlerine tepki

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:00:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakdemirli: "Yakın gelecekte dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak" – İZMİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]