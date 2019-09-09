Son Dakika Haberleri: Pakdemirli, yangın söndürme uçağı fabrikasını ziyaret etti
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Pakdemirli, yangın söndürme uçağı fabrikasını ziyaret etti

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti. Pakdemirli, Be-200 amfibi uçak montaj hattını inceledi ve uçağın imalat ve montajına ilişkin bilgiler aldı.

Pakdemirli, yangın söndürme uçağı fabrikasını ziyaret etti

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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