Pakdemirli, yangın söndürme uçağı fabrikasını ziyaret etti
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti. Pakdemirli, Be-200 amfibi uçak montaj hattını inceledi ve uçağın imalat ve montajına ilişkin bilgiler aldı.
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