Pakdemirli: "Yarın 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini yatıracağız" - Son Dakika

Pakdemirli: "Yarın 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini yatıracağız"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin video konferans yöntemi ile Manisa'ya bağlanması GİRESUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Alım Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin video konferans yöntemi ile Manisa'ya bağlanması
GİRESUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Alım Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (5)
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