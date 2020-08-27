Pakdemirli: "Yarın 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini yatıracağız" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin video konferans yöntemi ile Manisa'ya bağlanması

GİRESUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Alım Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (5)