Pakdemirli: "Yeraltı jeoloji haritalarımız mevcut"
1 saat önce
"Yeraltı Barajları Eylem Planı" tanıtım toplantısına katılanlardan detaylar Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeraltı Barajları Eylem Planı" tanıtım toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:31 Kaynak: AA
"Yeraltı Barajları Eylem Planı" tanıtım toplantısına katılanlardan detaylar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeraltı Barajları Eylem Planı" tanıtım toplantısına katıldı. (1)
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