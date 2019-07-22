Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Yeraltı jeoloji haritalarımız mevcut"
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Pakdemirli: "Yeraltı jeoloji haritalarımız mevcut"

1 saat önce

"Yeraltı Barajları Eylem Planı" tanıtım toplantısına katılanlardan detaylar Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeraltı Barajları Eylem Planı" tanıtım toplantısına katıldı.

Pakdemirli:
"Yeraltı Barajları Eylem Planı" tanıtım toplantısına katılanlardan detaylar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeraltı Barajları Eylem Planı" tanıtım toplantısına katıldı. (1)
Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:31 Kaynak: AA
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