Pakdemirli: "(Yerli Elektrikli Traktör) Çalışmaları Bitirdik, Prototipini Ortaya Koyduk"
1 saat önce
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Yerli elektrikli traktör prototipinin görüntüsü İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ESİAD toplantısına konuştu.
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Yerli elektrikli traktör prototipinin görüntüsü İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ESİAD toplantısına konuştu. (2)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yerli elektrikli traktör) Dünyadaki çok büyük traktör firmaları dahil bunu yaptırdığımız firmaya gidiyorlar, 'birlikte üretim yapalım' diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir elektrikli traktör yok. Çalışmaları çok kısa bir zamanda bitirdik, prototipini ortaya koyduk."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:28 Kaynak: AA
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