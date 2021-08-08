Pakdemirli: "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz" - Son Dakika

Marmaris Öğretmenevi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Marmaris Öğretmenevinde açıklamalarda bulundu. (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz."