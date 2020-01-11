Son Dakika › Güncel › Pakdemirli: 'Yüzde yüz yerli ve milli, elektrikle çalışan, 45 dakika şarjla 7 saat çalışan... - Son Dakika
Pakdemirli: "Yüzde yüz yerli ve milli, elektrikle çalışan, 45 dakika şarjla 7 saat çalışan...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. "Orman Buluşmaları" programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:11 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. "Orman Buluşmaları" programına katıldı.
(3)
Son Dakika Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı