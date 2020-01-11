Pakdemirli: "Yüzde yüz yerli ve milli, elektrikle çalışan, 45 dakika şarjla 7 saat çalışan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Yüzde yüz yerli ve milli, elektrikle çalışan, 45 dakika şarjla 7 saat çalışan... - Son Dakika

Pakdemirli: "Yüzde yüz yerli ve milli, elektrikle çalışan, 45 dakika şarjla 7 saat çalışan...

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. "Orman Buluşmaları" programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. "Orman Buluşmaları" programına katıldı.

(3)

Pakdemirli: Yüzde yüz yerli ve milli, elektrikle çalışan, 45 dakika şarjla 7 saat çalışan...

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı
Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı

Son Dakika Haberleri
23:33 Almanya'da bir Türk'ün polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi - GELSENKİRCHEN - Son Dakika
23:33 Zelenski: iran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak - Son Dakika
23:32 ABD'nin güney kesimindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 8 kişi öldü - Son Dakika
23:30 Adanalılardan kitap fuarına yoğun ilgi - Son Dakika
23:28 Çocuğunun doğum gününü kutlamak için aldığı pastayı eve götürürken otomobil çarptı - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
22:26 Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 23:37:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakdemirli: "Yüzde yüz yerli ve milli, elektrikle çalışan, 45 dakika şarjla 7 saat çalışan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]