Paket servis elemanları, sipariş sitelerindeki hız puanı uygulamasından rahatsız - Son Dakika

RESTORANLARDA görevli paket servis elemanları, son yıllarda kullanımı oldukça artan yemek sipariş sitelerindeki hız puanı uygulamasından rahatsız.

İşverenlerin kendilerine hız puanlarının düşmemesi için baskı yaptıklarını söyleyen Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Üyesi Önder Coşgun, "Son dönemlerde artan kazalar var ve bunların en büyük nedeni, yemek sipariş sitelerindeki hız puanlaması. Bunun önüne geçmek için mücadele ediyoruz" dedi.Restoranlarda çalışan paket servis elemanları, son yıllarda kullanımı oldukça artan yemek sipariş sitelerindeki hız puanı uygulamasından rahatsız. Kuryeler, üyelerden aldıkları oylarla hangi restoranın yemeği daha hızlı getirdiğini gösteren bu uygulamanın kendilerini zora soktuğunu ve işverenler tarafından yemekleri daha hızlı götürmeleri konusunda baskı altına alındıklarını ifade eden kuryeler, bu uygulamanın kaldırılmasını istedi. İzmir 'de faaliyet gösteren Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Üyesi Önder Coşgun, son dönemlerde artan birçok kurye kazasının nedeninin yemek sipariş sitelerindeki hız uygulaması olduğunu söyledi. Coşgun, "İşverenler, bu puanın düşmemesi için kuryelere baskı yapınca, kuryeler de trafikteki bazı kuralları çiğnemek durumunda kalıyorlar. Biz bunun önüne geçmek için mücadele ediyoruz. Ancak biz bu mücadeleyi bir yere kadar verebiliriz. İnsanlar, siparişini evine erken istiyor. Yemek firmaları, 30 dakika ya da 45 dakika gibi süreler koyuyorlar. Bizler de bunlara yetişmek zorunda kalıyoruz. Yetişmediği zaman işverenler kuryeye, 'Başkaları yetişiyor, sen neden yetişmiyorsun' diyor ve bu sefer personeller işlerinden oluyor. Bu sefer de ters yöne girmeler ve diğer kuralları ihmal etmeler gibi şeyler ortaya çıkıyor" dedi.'HASTANELERE VE TAZİYELERE GİTMEKTEN DARALDIK'Coşgun, söz konusu uygulama sebebiyle birçok kuryenin işten çıkarılmakla tehdit edildiğinin altını çizerek, "Son bir ayda 5 arkadaşımızı kendi elimizle toprağa verdik. Bunların önüne geçmek için hız puanlamasının kaldırılması gerekiyor. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeter ki bir kurye daha zarar görmesin. Biz artık hastanelere ve taziyelere gitmekten daraldık" dedi.'GEÇMİŞTE 30 DAKİKA VARDI, İNSANLAR ALIŞTI'

Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Sosyal Proje Yöneticisi Mehmet Ali Kara da "Geçtiğimiz zamanlarda 30 dakikalık bir süre vardı ve insanlar buna alıştı. Geçmişten gelen bu özellik sebebiyle insanlar gecikmeleri anlayışla karşılamıyorlar. Bir paketin işyerinden çıkması yaklaşık olarak 30 dakikayı buluyor. Yoğunlukta bu süre daha da uzuyor. Trafiğin de yoğun olduğu zamanlarda süre uzuyor. Çalıştığım yerde patronum geç kalan bir paket olduğunu ve hemen götürmem gerektiğini söyledi. Saate baktığımda 45 dakika geçmişti. Hızlı gitmem için baskı yaptı. Bunun üzerine ben de hem kendi canımı hem başkalarının canını tehlikeye atamayacağımı ve trafik kurallarını çiğneyemeyeceğimi söyleyince tartışmıştık" dedi.