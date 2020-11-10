Paket servise olan talep gün geçtikçe artıyor - Son Dakika

Paket servise olan talep gün geçtikçe artıyor

10.11.2020 10:02
Paket servise olan talep gün geçtikçe artıyor, System.String[]

Korona virüs sürecinde kalabalık restoranlardan uzak durmak isteyen vatandaşlar, paket servise olan talebi artırdı.

Korona virüs sürecinde kalabalık restoranlardan uzak durmak isteyen vatandaşlar, paket servise olan talebi artırdı.

Korona virüs (Covid-19) günlük yaşamın birçok noktasında etkisini gösterirken yeme-içme alışkınlıklarını da değiştirdi. Tedbirlere uyarak genellikle evlerinde vakit geçiren vatandaşlar, özellikle gıda sektöründe paket servise yöneldi. Pandeminin ilk günlerinden itibaren yoğunluk yaşanan paket servise olan talep, korona virüs sürecinin devam etmesinden dolayı gün geçtikçe artıyor.

Son teknoloji ambalajlarla hazırlanan paketleri müşterilerle buluşturduklarını belirten Etevim Steak House işletmecisi Servet Keskin, restoranda hazırlanan servis yemekler ve paket servis arasındaki lezzet farkını en az düzeye indirdiklerini söyledi. Özellikle burger paketlerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Keskin, "Pandemi sürecinde diğer servislerimizin yanında paket servisimiz de devrede. Paket servis özellikle bu dönemde yoğun bir talep görüyor. Bu süreçte dışarı çıkamayan, evlerinde durmak zorunda kalan ya da tedbir amaçlı kalan vatandaşlarımıza paket servis imkanı sunduk ve çok da talep gördü. Paketleri hazırlarken çok dikkatli davranıyoruz. Gıda kodeksi normlarında son teknoloji ambalajlarla yiyecekleri sevk ediyoruz. Kuryelerimiz de hızlı bir şekilde ulaştırıyorlar. Vatandaşlarımızın restoran da aldığı lezzeti maksimum şekilde paket serviste de vermeye çalışıyoruz. İlk pişirmeden sonra yemek ile paket serviste yemek arasında mutlaka bir fark vardır ama biz bu farkı minimum seviyeye düşürdük. Özellikle burgerde fark yok denecek kadar az. Vatandaşlarımız da güvenle yiyebilirler. Şu anda paket servisimizde çok güzel yorumlar alıyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Paket servise olan talep gün geçtikçe artıyor
Paket servise olan talep gün geçtikçe artıyor
Paket servise olan talep gün geçtikçe artıyor
Paket servise olan talep gün geçtikçe artıyor
Paket servise olan talep gün geçtikçe artıyor
Paket servise olan talep gün geçtikçe artıyor

Koronavirüs, uzak filmi, Keskin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Paket servise olan talep gün geçtikçe artıyor - Son Dakika


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