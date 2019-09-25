Paket servise yerel çözüm: İletmen
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Yerli ve yabancı birçok oyuncunun bulunduğu teslimat sektörüne İletmen ile yeni bir soluk geliyor.
Yerli ve yabancı birçok oyuncunun bulunduğu teslimat sektörüne İletmen ile yeni bir soluk geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:15
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Facebook "zihin okuma" çalışmaları yapan şirketi satın aldı İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti