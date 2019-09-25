Son Dakika Haberleri: Paket servise yerel çözüm: İletmen
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Paket servise yerel çözüm: İletmen

23 dakika önce

Yerli ve yabancı birçok oyuncunun bulunduğu teslimat sektörüne İletmen ile yeni bir soluk geliyor.

Paket servise yerel çözüm: İletmen, System.String[]

Yerli ve yabancı birçok oyuncunun bulunduğu teslimat sektörüne İletmen ile yeni bir soluk geliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:15 
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