Paket teslim eden kuryenin motosikletini 3 dakikada çaldılar

Paketçi, çalınan motosikletini GPRS sistemi üzerinden ulaştı

Servis dönüşü anahtarı üzerinde unuttuğu motosikletini yerinde bulamayan paketçi büyük panik yaşadı

ANTALYA - Antalya'da zincir bir fast food firmasından sipariş götüren paketçinin park ettiği esnada motosikleti çalındı. Paketçi takılı olan GPRS sistemi üzerinden motosikletine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 206 Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Kent merkezindeki bir zincir fast food firmasında paket görevlisi olarak çalışan Tuncay G, siparişi vermek üzere motosikletiyle apartman önüne geldi. Bir anlık dalgınlık sonucu motosikletin anahtarını üzerinde bırakan Tuncay G, daireye çıktı. 3 dakikada içinde geri gelen Tuncay G, motosikletinin yerinde olmadığını farketti. Paketçi GPRS sistemi üzerinden takip edilmesi için durumu firma görevlilerine ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla motosikletin çalındığı bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Plakası ve konumu alınan motosikleti bulmak için polisler Kızılsaray Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerine geldi. Ekipler motosikleti bir apartman önünde park halinde buldu. Tuncay G, ise mesai arkadaşlarıyla motosikletinin yanına geldi. Tuncay G'nin büyük korku yaşadığı görüldü. Polis kaskı takarak motosikleti çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.