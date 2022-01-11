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Paket yiyecekler doymuş yağ ve aşırı süt tüketimi akne oluşumunu tetikliyor - Son Dakika

Paket yiyecekler doymuş yağ ve aşırı süt tüketimi akne oluşumunu tetikliyor

11.01.2022 10:27
Paket yiyecekler doymuş yağ ve aşırı süt tüketimi akne oluşumunu tetikliyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Burak Sezen, yüksek glisemik indeksli gıdalar, paket yiyecekler, doymuş yağ ve aşırı süt tüketiminin akne oluşumunu tetikleyebileceğini söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Burak Sezen, yüksek glisemik indeksli gıdalar, paket yiyecekler, doymuş yağ ve aşırı süt tüketiminin akne oluşumunu tetikleyebileceğini söyledi.

Akne; en çok adolesan dönemde görülen, kıl ve yağ bezini tutan, kızarık sertlik, iltihaplı sivilce, kist ve iz gibi birçok klinikle karakterize olan en sık görülen deri hastalıkları olarak biliniyor.

Akne oluşumunun bir çok nedeni olduğunu ifade eden Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Burak Sezen, önemli uyarılarda bulundu. Yüksek glisemik indeksli gıdalardan, paket yiyeceklerden, doymuş yağlardan ve aşırı süt ve süt ürünleri tüketiminden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Dr.Sezen, "Ailesinde akne yoğun olan kişilerde akne oluşumu daha sık görülür. Hormonal bozukluklar (adet düzensizliği vs), ilaçlar (aşırı kortizon kullanımı vs), aşırı sigara kullanımı, yanlış kozmetik ürünlerinin kullanımı, düzensiz uyku, stres, insülin direnci, obezite gibi birçok neden de akne oluşumunda önemli etkenlerdir" dedi.

AKNE SIKILIRSA NE OLUR

Akneli hastanın makyaj ürünü kullanımı hakkında da bilgilendirme yapan Dr. Sezen, "Akneli ciltler için uygun yağsız- su bazlı, dermatolojik testleri yapılmış ve aşırı kapatıcı özelliği olmayan ürünler, uzun süre olmaması ve sonrasında iyi temizlenmesi planlanarak kullanılabilir. Akne en önemli konulardan biri iz kalmasıdır ve iz kalması da genellikle iltihabın derecesiyle ilişkilidir. Akneyi sıkmak, oynamak iltihap yayılmasına neden olabileceğinden iz kalma riskini artırır. Sadece doktor gözetiminde tedavi sürecinde ihtiyaç görülen durumlarda komedonlar ve kistler boşaltılabilir. Öte yandan akne ile karaciğer bozukluğu arasında direk olarak bir ilişki yoktur. Akne tedavisi; aknenin tekrarlaması, psikolojik stres oluşturması, kalıcı izler bırakabilmesi nedeniyle önemlidir. Tedavi; oluşan akneleri düzeltmeyi, yeni oluşacakları engellemeyi, bu aknelerden gelişecek leke ve izlerin oluşumunu engellemeyi ve varsa kalan izleri düzeltmeyi hedefler" diye konuştu.

NASIL TEDAVİ EDİLİR

Akne tedavisinde önemli noktalar hakkında da bilgi veren Dr. Sezen, şunları söyledi:

"Akne dermatologlar tarafından tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Akne tedavisi kişiye özeldir ve aknenin tek bir tedavisi yoktur. Şiddetine ve tipine göre birçok tedavi planlanır. Tedavi de sabır ve düzenlilik esastır. En az 2-3 aylık tedavi planlamaları yapılır. Tedavi aşamasında topikal ilaçlar (krem, jeller), ağızdan antibiyotik kullanımı ve ağızdan izotretinoin kullanımı tercih edilebilir. Akne geçince dahi devam tedavisi planlanmalıdır. Magaziner tedavilere, güzellik salonlarında yapılan yanlış uygulamalara, komşu ve arkadaş tedavi önerilerine, internetteki asılsız kaynaklara dayandırılan uygulamalara kulak asılmamalıdır. Ayrıca bu durumlar tedaviyi güç hale getirip akne izlerinin daha fazla olmasına neden olabilir."

(İHA)

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Burak Sezen, Obezite, İnsülin, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Paket yiyecekler doymuş yağ ve aşırı süt tüketimi akne oluşumunu tetikliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paket yiyecekler doymuş yağ ve aşırı süt tüketimi akne oluşumunu tetikliyor - Son Dakika
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