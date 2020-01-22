Paketçi kapkaççıyı bisikleti ele verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Paketçi kapkaççıyı bisikleti ele verdi - Son Dakika

Paketçi kapkaççıyı bisikleti ele verdi

6 saat önce

Adana'da paket götürürken bir kadının cüzdanını çalıp kaçtığı öne sürülen zanlıyı polis, elektrikli bisikletinden takip edip yakaladı.

Paketçi kapkaççıyı bisikleti ele verdi, System.String[]

Adana'da paket götürürken bir kadının cüzdanını çalıp kaçtığı öne sürülen zanlıyı polis, elektrikli bisikletinden takip edip yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet T. paket dağıtmaya çıktığı sırada arkadaşıyla birlikte sokakta yürüyen Nedime Ö.'yü (30) gördü. Muhammet T. bisikletiyle geri dönerek kadınları takip edip Nedime Ö.'nün içinde 50 lira para ve cep telefonu olan çantasını alarak elektrikli motosikletiyle kaçtı.


İhbar üzerine bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye aldı. Polisler, kapkaççının elektrikli bisikletli ve gözlüklü olduğunu saptadı. Elektrikli motosikletle kapkaç yapılamayacağını ve aracın arkasında sepet olduğunu gören polisler, şüphelinin paketçi olabileceği üzerinde durdu. Olayın meydana geldiği bölgedeki bir dönerciye giden polisler, gözlüklü çalışan olup olmadığını sorarak, güvenlik kamerası görüntülerini iş yeri sahibine gösterdi. İş yeri sahibinin görüntülerdeki kişinin Muhammet T. olduğunu ve elektrikli motosikletin iş yerine ait olduğunu söylemesi üzerine şüpheli gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
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