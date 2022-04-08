Paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

08.04.2022 00:57
Paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu paketler halinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu paketler halinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi elde edilen T.G.'yi (31) takibe aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, T.G.'nin evine operasyon düzenledi. Evde ve evin eklentilerinde yapılan aramada paketler halinde ve poşet içinde satışa hazır 380 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili T.G. gözaltına alınarak İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

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Uyuşturucu, Jandarma, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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