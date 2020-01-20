Paketleri artık müşteriler taşımayacak: Mağazadan eve paket teslimatı dönemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Paketleri artık müşteriler taşımayacak: Mağazadan eve paket teslimatı dönemi - Son Dakika

Paketleri artık müşteriler taşımayacak: Mağazadan eve paket teslimatı dönemi

17 dakika önce

Mağazadan alışveriş yaptıktan sonra poşetlerini taşımak istemeyenler için yeni bir hizmet ortaya çıktı.

Paketleri artık müşteriler taşımayacak: Mağazadan eve paket teslimatı dönemi, System.String[]

Mağazadan alışveriş yaptıktan sonra poşetlerini taşımak istemeyenler için yeni bir hizmet ortaya çıktı. E-ticaret alışverişlerinde uygulanan bu sistem, mağazalardan alışveriş yapanlar için de geçerli olacak. Paketler, mağazadan eve teslim edilecek.

Boyner, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir hizmet getirdiğini açıkladı. E-ticarette karşımıza çıkan eve teslimat hizmetinin, mağazadan alışveriş yapan müşterilere de sunulduğunu belirten açıklamada, "Eve paket teslimatı projesi sadece Boyner alışverişini değil AVM içindeki başka mağazalardan yapılan alışverişleri de kapsıyor. Bu anlamda sektörde bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlk olarak İstanbul'da 10 mağazada başlatılan bu hizmeti, kısa süre içinde diğer mağaza ve şehirlere de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" denildi.

MAĞAZADAN ALINAN HEDİYELER DE ADRESE TESLİM EDİLECEK

Boyner, bu projenin devamı olarak müşterilerin aldığı hediyeleri de verecekleri adrese ulaştıracağını bildirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Eve teslimat hizmeti ile mağazalardan yapılan alışverişlerden sonra, alışveriş yorgunluğu üzerine paketleri taşıma zahmeti ortadan kalkıyor. Eve teslimat uygulaması ilk aşamada, İstanbul'daki Nautilus, Capitol, Akasya, Emaar, Metropol İstanbul, Marmara Forum, Marmara Park, Mall Of İstanbul, Cevahir ve İstinye Park AVM'deki Boyner mağazalarında başladı. Kısa süre içinde diğer Boyner mağazalarında da uygulamaya alınacak eve teslimat servisinden faydalanmak için Boyner'den en az 99 liralık alışveriş yapılması gerekiyor."


İstanbul, Marmara, Boyner, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:28 Kaynak: DHA
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