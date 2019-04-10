Paketten Bankacılık ve Enerjiye Neşter, Yerli Üretime Destek Çıktı

– PROF. Dr. Emre Alkin
, yeni reform programıyla finans ve enerji sektörlerine neşter vurulacağını, yerli ara ve mamul mal üretimine de öncelik verileceğini söyledi.
Altınbaş Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın açıkladığı yeni reform programını değerlendirdi. Bakan Albayrak'ın açıklamalarındaki ihracatı önceliklendiren üsluptan memnuniyet duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Alkin "Ekonomi
yönetimi cari işlemler açığının özellikle ara mal ithalatından kaynaklandığını net şekilde tespit etmiş ve 300 ürünün yerli üretimine karar verilmiş. Oldukça gerekçe bir yaklaşım" dedi.
"FİNANS VE ENERJİ SEKTÖRLERİNE ÖNCELİK"
Açıklanan programın iki alana öncelik verdiğini ifade eden Alkin, "Anlaşıldı ki bankacılık ve finans ile enerji sektörlerinde ciddi sıkıntılar var ve ilk neşter vurulacak yerler bunlar. Kamu bankalarının sermayesinin güçlendirilmesini ciddiyetle not ettim. Yani burada acil müdahale ihtiyacı var, onu görüyoruz. Aynı şekilde hem kredi kuruluşlarından hem de sektör temsilcilerinden enerji sektörünün ciddi sıkıntıda olduğunu da duyuyoruz. ve bu sektöre yönelik bir fonlama mekanizması oluşturuluyor" dedi.
"TARIM VE GIDADA YENİ YÖNTEMLER"
"Tarım ve gıda enflasyonunun bugüne kadar denenen yöntemlerle düşürülemeyeceği anlaşılmış" ifadesini kullanan Prof. Dr. Alkin, yapılan açıklamalardan, tarım ve gıdada bugüne kadar uygulananların dışında yeni metotlar uygulanacağının anlaşıldığını da ifade etti. Prof. Dr. Alkin "Yüksek katma değer yaratan inovasyon ve teknoloji bazlı üretime destek vereceklerini söylemeleri de sevindirici ve rahatlatıcı" diye konuştu.
"VERGİ ÖNLEMLERİNE REFORM DİYEMEYİZ"
Vergi ile ilgili adımları olumlu bulduğunu kaydeden Prof. Dr. Emre Alkin şöyle devam etti:
"Vergi sisteminde bir yeniden yapılandırma planı var. Ama bunu reform olarak tanımlayamam. Sayın Bakan, Milli Eğitim'den yargıya, sosyal güvenlikten vergiye kadar birçok alanda açıklamalar yaptı. Şimdi biz bu müjdelerin hayata geçmesini bekliyoruz."
"EVRENSEL HUKUK BENİMSENMELİ"
Prof. Dr. Emre Alkin, "Önce ekonomik adımlar atılacak sonra yapısal reformlara bakacağız" tarzında bir yaklaşım gördüğünü ifade eden Alkin, "Özellikle yargı reformundan bizim anladığımız bir kere evrensel hukukun Türkiye
'de benimsenmesi ve yukarıdan aşağıya herkesin kanun karşısında eşit olmasıdır. Bunun dışındaki bir reformu reformdan saymamız mümkün değil. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın söylediği yargı reformunun da bu yaklaşımla hayata geçirileceğini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI VURGUSU
Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye'nin sorunlarına kalıcı çözüm için yapısal reformlara ihtiyaç olduğunun altını çizerken, Bakan Berat Albayrak'ın geçmiş dönemdeki açıklamalarını da hatırlatarak "Sayın Bakan'ın göreve geldikten sonra Dolmabahçe
'de yaptığı ilk sunumda verdiği üç + bir yılın sonunda nitelikli insan kaynağı yetiştiren Türkiye müjdesinin hayata geçirilmesinin ancak ve ancak yapısal reformları gerçekleştirerek mümkün olacağının altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.
- İstanbul