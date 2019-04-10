Son Dakika Haberleri: Paketten Bankacılık ve Enerjiye Neşter, Yerli Üretime Destek Çıktı

Paketten Bankacılık ve Enerjiye Neşter, Yerli Üretime Destek Çıktı

13 dakika önce

– PROF. Dr. Emre Alkin, yeni reform programıyla finans ve enerji sektörlerine neşter vurulacağını, yerli ara ve mamul mal üretimine de öncelik verileceğini söyledi.

Paketten Bankacılık ve Enerjiye Neşter, Yerli Üretime Destek Çıktı, System.String[]
– PROF. Dr. Emre Alkin, yeni reform programıyla finans ve enerji sektörlerine neşter vurulacağını, yerli ara ve mamul mal üretimine de öncelik verileceğini söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni reform programını değerlendirdi. Bakan Albayrak'ın açıklamalarındaki ihracatı önceliklendiren üsluptan memnuniyet duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Alkin "Ekonomi yönetimi cari işlemler açığının özellikle ara mal ithalatından kaynaklandığını net şekilde tespit etmiş ve 300 ürünün yerli üretimine karar verilmiş. Oldukça gerekçe bir yaklaşım" dedi.

"FİNANS VE ENERJİ SEKTÖRLERİNE ÖNCELİK"

Açıklanan programın iki alana öncelik verdiğini ifade eden Alkin, "Anlaşıldı ki bankacılık ve finans ile enerji sektörlerinde ciddi sıkıntılar var ve ilk neşter vurulacak yerler bunlar. Kamu bankalarının sermayesinin güçlendirilmesini ciddiyetle not ettim. Yani burada acil müdahale ihtiyacı var, onu görüyoruz. Aynı şekilde hem kredi kuruluşlarından hem de sektör temsilcilerinden enerji sektörünün ciddi sıkıntıda olduğunu da duyuyoruz. ve bu sektöre yönelik bir fonlama mekanizması oluşturuluyor" dedi.

"TARIM VE GIDADA YENİ YÖNTEMLER"

"Tarım ve gıda enflasyonunun bugüne kadar denenen yöntemlerle düşürülemeyeceği anlaşılmış" ifadesini kullanan Prof. Dr. Alkin, yapılan açıklamalardan, tarım ve gıdada bugüne kadar uygulananların dışında yeni metotlar uygulanacağının anlaşıldığını da ifade etti. Prof. Dr. Alkin "Yüksek katma değer yaratan inovasyon ve teknoloji bazlı üretime destek vereceklerini söylemeleri de sevindirici ve rahatlatıcı" diye konuştu.  

"VERGİ ÖNLEMLERİNE REFORM DİYEMEYİZ"

Vergi ile ilgili adımları olumlu bulduğunu kaydeden Prof. Dr. Emre Alkin şöyle devam etti:

"Vergi sisteminde bir yeniden yapılandırma planı var. Ama bunu reform olarak tanımlayamam. Sayın Bakan, Milli Eğitim'den yargıya, sosyal güvenlikten vergiye kadar birçok alanda açıklamalar yaptı. Şimdi biz bu müjdelerin hayata geçmesini bekliyoruz."

"EVRENSEL HUKUK BENİMSENMELİ"

Prof. Dr. Emre Alkin, "Önce ekonomik adımlar atılacak sonra yapısal reformlara bakacağız" tarzında bir yaklaşım gördüğünü ifade eden Alkin, "Özellikle yargı reformundan bizim anladığımız bir kere evrensel hukukun Türkiye'de benimsenmesi ve yukarıdan aşağıya herkesin kanun karşısında eşit olmasıdır. Bunun dışındaki bir reformu reformdan saymamız mümkün değil. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın söylediği yargı reformunun da bu yaklaşımla hayata geçirileceğini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI VURGUSU

Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye'nin sorunlarına kalıcı çözüm için yapısal reformlara ihtiyaç olduğunun altını çizerken, Bakan Berat Albayrak'ın geçmiş dönemdeki açıklamalarını da hatırlatarak "Sayın Bakan'ın göreve geldikten sonra Dolmabahçe'de yaptığı ilk sunumda verdiği üç + bir yılın sonunda nitelikli insan kaynağı yetiştiren Türkiye müjdesinin hayata geçirilmesinin ancak ve ancak yapısal reformları gerçekleştirerek mümkün olacağının altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:08 Kaynak: DHA
Emre Alkin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Merakla Beklenen Reform Paketi'ni Açıkladı Elektrik Faturaları Cep Yakıyor! Enerji Bedelinin İki Katı Kadar Ekstra Ücret Alınıyor Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:21:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paketten Bankacılık ve Enerjiye Neşter, Yerli Üretime Destek Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]