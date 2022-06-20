Pakistan, 20 Hint balıkçıyı serbest bıraktı - Son Dakika
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Pakistan, 20 Hint balıkçıyı serbest bıraktı

20.06.2022 17:29
Pakistan, 20 Hint balıkçıyı serbest bıraktı

Pakistan, ülke kara sularına girdiği gerekçesiyle hapsedilen ve cezalarını dolduran 20 Hint balıkçıyı serbest bıraktı.

Pakistan, ülke kara sularına girdiği gerekçesiyle hapsedilen ve cezalarını dolduran 20 Hint balıkçıyı serbest bıraktı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, cezalarını dolduran 20 Hint balıkçının, Wagah sınır geçiş noktası üzerinden Hindistan makamlarına teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Yeni Delhi yönetiminden de benzer bir karşılığın beklendiği vurgulandı.

Pakistan ve Hindistan, sık sık birbirlerinin kara sularına giren balıkçıları gözaltına alıyor.

Hindistan, kara sularına girdiği gerekçesiyle alıkoyduğu 6 Pakistanlı balıkçıyı, 26 Mart'ta serbest bırakmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, 20 Hint balıkçıyı serbest bıraktı - Son Dakika

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