Pakistan 27 Şubat'ı

Pakistan, Hindistan uçağının düşürüldüğü 27 Şubat'ı "Sürpriz Günü" olarak kutlamaya hazırlanıyor.

Pakistan hükümeti, Hindistan'ın Balakot bölgesine geçen yıl yaptığı hava saldırılarına karşı Pakistan Hava Kuvvetlerinin misillemelerini onurlandırmak amacıyla 27 Şubat'ı "Sürpriz Günü" olarak kutlama kararı almıştı. Bu kapsamda, ülkede yarın kutlamalar yapılacak.

Öte yandan, ordu yetkilileri tarafından Hindistan uçağının düşürüldüğü bölgeye bir basın gezisi düzenlendi.

Düzenlenen geziye katılan yerli ve yabancı basın mensupları, başkent İslamabad'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki sınır köyü Barho'da halk ve askerlerle görüştü.

Yerel halktan Mehbob Hussain, geçen yıl iki ülke arasında yaşanan gerilimde gördüklerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Hussain, "Uçağı düşürülen pilotun üzerinde Hindistan bayrağını gören yerli halk onu linç etmeye başlamıştı. Daha sonra Pakistan ordusu geldi ve onu linç edilmekten kurtardı." ifadelerini kullandı.

Pakistan ordusundan bir yetkili ise "Pakistan ordusu olaya zamanında müdahale etti. Eğer 30 dakikalık bir gecikme olsaydı, Hint pilotun durumu ne olurdu bilemiyorum." açıklamasında bulundu.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat 2019'da polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da 27 Şubat sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi ise bunu doğrulamamıştı.

Pakistanlı yetkililer, düşen uçağın Hint pilotu Abhinandan Varthaman'ı linç edilmekten kurtarmış ve iyi niyet göstergesi olarak Hint yetkililere teslim etmişti.