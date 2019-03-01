Pakistan'dan 'barış Jesti': Hint Pilot Serbest Bırakıldı
1 saat önce
Hindistan ile gerginlik yaşayan Pakistan, çarşamba günü düşürülen Hint uçağının pilotu Abhinandan Vartha'yı serbest bıraktı.
Hindistan
ile gerginlik yaşayan Pakistan
, çarşamba günü düşürülen Hint uçağının pilotu Abhinandan Vartha'yı serbest bıraktı. Pilotun Pakistanlı güvenlik güçlerinin elinde olduğunu açıklayan Başbakan İmran Han
, Vartha'nın ülkesine iade edileceğini 'barış jesti' olarak duyurmuştu.…
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:56 Kaynak: Youtube
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Pakistan, Hintli Pilotu Serbest Bıraktı
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