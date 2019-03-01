Son Dakika Haberleri: Pakistan'dan 'barış Jesti': Hint Pilot Serbest Bırakıldı

Pakistan'dan 'barış Jesti': Hint Pilot Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Hindistan ile gerginlik yaşayan Pakistan, çarşamba günü düşürülen Hint uçağının pilotu Abhinandan Vartha'yı serbest bıraktı.

Hindistan ile gerginlik yaşayan Pakistan, çarşamba günü düşürülen Hint uçağının pilotu Abhinandan Vartha'yı serbest bıraktı. Pilotun Pakistanlı güvenlik güçlerinin elinde olduğunu açıklayan Başbakan İmran Han, Vartha'nın ülkesine iade edileceğini 'barış jesti' olarak duyurmuştu.…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:56 Kaynak: Youtube

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