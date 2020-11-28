Son dakika haberleri: Pakistan'a ait savaş korveti İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pakistan'a ait savaş korveti İstanbul Boğazı'ndan geçti

28.11.2020 11:00

Son dakika habere göre Pakistan'a ait PNR Tabuk isimli savaş korvetinin geçişi Sarayburnu açıklarında drone ile havadan görüntülendi.

Pakistan'a ait PNR Tabuk isimli savaş korvetinin geçişi Sarayburnu açıklarında drone ile havadan görüntülendi.

Pakistan'a ait PNR Tabuk isimli savaş korveti İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'den saat 09.00 sularında boğaza giriş yapan korvet, 1 saat içinde boğazdan geçişini tamamladı. Akdeniz'e doğru ilerleyen savaş korveti Sarayburnu açıklarında havadan görüntülendi.

(İHA)

Son dakika haberleri: Pakistan'a ait savaş korveti İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri: Pakistan'a ait savaş korveti İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri: Pakistan'a ait savaş korveti İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri: Pakistan'a ait savaş korveti İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul Boğazı, Sarayburnu, Pakistan, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Pakistan'a ait savaş korveti İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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