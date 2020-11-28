Son dakika haberleri: Pakistan'a ait savaş korveti İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Pakistan'a ait PNR Tabuk isimli savaş korvetinin geçişi Sarayburnu açıklarında drone ile havadan görüntülendi.
Pakistan'a ait PNR Tabuk isimli savaş korveti İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'den saat 09.00 sularında boğaza giriş yapan korvet, 1 saat içinde boğazdan geçişini tamamladı. Akdeniz'e doğru ilerleyen savaş korveti Sarayburnu açıklarında havadan görüntülendi.
(İHA)
- Kaynak: İHA
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