Son Dakika Haberleri: Pakistan'a Dönün" Diyerek Aileyi Ölümüne Darp Ettiler

Pakistan'a Dönün" Diyerek Aileyi Ölümüne Darp Ettiler

1 saat önce

' Hindistan'da bir grup saldırgan, Pakistanlı bir ailenin evine girerek, aile mensuplarını ölümüne darp etti.

Pakistan'a Dönün
' Hindistan'da bir grup saldırgan, Pakistanlı bir ailenin evine girerek, aile mensuplarını ölümüne darp etti. 'Burada ne işiniz var, Pakistan'a dönün' diye bağırarak evi taşlayan ve ardından aile fertlerini sopalarla döven saldırganlar, polis gelmeden önce kaçtı.

ÖNCE TAŞLADILAR SONRA EVİ BASTILAR

Olay Hindistan'ın Gurugram kentinde önceki gün saat 1500 civarında meydana geldi. 'The Times of India' gazetesi 9 kişilik motosikletli bir grup saldırganın, ailenin evinin önüne gelip, 'Burada ne işiniz var, Pakistan'a dönün' diye bağırarak, evi taş yağmuruna tuttuğunu; bir süre sonra 20 kişi olarak geri dönen kalabalığın, bu kez eve dalarak aile fertlerini darp ettiğini duyurdu. 

SOPALARLA ÖLÜMÜNE DARP

Gazete, aile reisi olan Muhammad Dilshad'ın (32), kızlarına üst kata çıkmalarını söylediğini; bu sırada eve giren saldırganların baba Muhammad Dilshad'ı, Dilshad'ın annesi ve Muhammad Sajid (46) isimli amcasını sopalarla ölümüne darp ettiğini yazdı. 

SALDIRIYI KAYDETTİLER

Yaşanan o dehşet anlarını evin kızları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde gözü dönmüş saldırganların, evin bahçesine çıkardıkları aile fertlerini vahşice darp ettiği görülüyor.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada saldırganlara ve bu saldırganlara zamanında müdahale edemeyen polislere karşı büyük tepki geldi. 

Komiser Muhammad Akil, ihbar sonrası olay yerine gittiklerini; saldırganların evdeki değerli eşyaları da çaldıklarını, ancak saldırganlardan çoğunun kimliğinin belirlenemediğini; bir kişinin olayın şüphelisi olarak yakalandığını ve olayın araştırıldığını söyledi.

'DEFALARCA POLİSİ ARADIK AMA GELMEDİLER?

Muhammad Dilshad'ın ise polise, 'Saldırı sırasında defalarca polisi aradım ancak gelmediler. Saldırganlar kaçtıktan sonra polis gelebildi. Saldırganlar evimi taşladı, beni, annem ve amcamı darp etti.' şeklinde ifade verdiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:27 Kaynak: DHA

Dünya
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