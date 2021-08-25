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Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor

25.08.2021 11:12
Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor, System.String[]

Taliban'ın, Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen Afganların, Afganistan-Pakistan sınırındaki bekleyişleri sürüyor.

Taliban'ın, Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen Afganların, Afganistan- Pakistan sınırındaki bekleyişleri sürüyor.

Pakistanlı yetkililer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki önemli sınır kapılarından Torkham'da sağlık tedavisi için Pakistan'a gelmek isteyen Afganların geçişine izin verdiklerini belirtti.

Sınırın Afganistan tarafında ise bazı Afganlar, Pakistan'a girebilmek için beklemeyi sürdürüyor.

Öte yandan yetkililer, günde yaklaşık 1500'ün üzerinde Afganistan vatandaşının Pakistan'dan Afganistan'a geri döndüğünü, yaklaşık 200-250 Afgan vatandaşının ise Pakistan'a sağlık tedavisi görmek amacıyla giriş yaptığını aktardı.

Afganistan'ın Celalabad şehrinden Abdul Hak, eşinin hastalandığını ve onu Pakistan'ın Peşaver şehrindeki hastaneye götürmek için bu ülkeye geldiğini söyledi.

Hak, Afganistan'da sağlık tesisi ve iyi doktor bulunmadığını ifade etti.

3 milyonun üzerinde Afgan mülteciye ev sahipliği yapan Pakistan, yeni bir mülteci akınına sınır kapılarını kapatmış ve daha fazla mülteci almayacağını duyurmuştu.

Taliban'ın Afganistan'daki kontrolü sınıra da yansıdı

Sınırdaki ticari faaliyetler de devam ediyor. Ticari mal taşıyan tırların giriş çıkışları, 24 saat esasına göre sürüyor.

Diğer yandan Taliban'ın, Afganistan'da Pençşir vilayeti dışında kontrolü sağlaması, sınır kapılarına da yansıdı.

Sınır kapılarındaki Afganistan bayraklarının yerini Taliban bayrakları alırken, Afganistan sınır güvenliğini de Taliban mensuplarının sağladığı görüldü.

Bölge ahalisi, Taliban'ın 16 Ağustos'ta sınırdaki bayrağı değiştirdiğini belirtiyor.

Afganistanlı çocukların tehlikeli mesaisi

Afganistanlı çok sayıda çocuk ise Torkham pazarlarında ailelerinin ürettiği çeşitli malları satabilmek için tehlikeli yollara başvuruyor.

Afganistanlı çocuklar, sınır kapısından geçen tırların arkalarına veya tekerlerinin arasına saklanarak Pakistan tarafına geçmeye çalışıyor.

Pakistanlı yetkililerin her defasında yakalayarak geri gönderdiği çocukların söz konusu tehlikeli girişimleri, gün boyu devam ediyor.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor

Afganistan, Pakistan, Taliban, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika


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