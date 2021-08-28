Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
28.08.2021 21:44
Taliban'ın, Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen Afganların Pakistan'ın Chaman kentindeki sınır kapısında bekleyişleri sürüyor.
Taliban'ın, Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen Afganların Pakistan'ın Chaman kentindeki sınır kapısında bekleyişleri sürüyor.
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