Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan 14'üncü uçak havalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan 14'üncü uçak havalandı

26.09.2022 15:23
Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan 14'üncü uçak havalandı

ANKARA'dan, muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketi ile mücadele eden Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 14'üncü kargo uçağı havalandı.

ANKARA'dan, muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketi ile mücadele eden Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 14'üncü kargo uçağı havalandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Pakistan'a iletilmek üzere valilikler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan yardım malzemeleri, TSK'nın A400M tipi askeri kargo uçağı ile Etimesgut ilçesindeki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan gönderildi. MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi.

17 İYİLİK TRENİ, 14 UÇAK GÖNDERİLDİ

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre; Pakistan için başlatılan yardım kampanyası kapsamında, hava yolu ile 14 uçak, demir yolu ile 17 'iyilik treni' dolusu insani yardım malzemesi gönderildi. AFAD koordinasyonunda bugüne kadar toplam; 25 bin 812 adet aile tipi c¸adır, 409 bin 125 gıda kolisi ve temizlik malzemesi, 48 bin 575 sıcak yemek, 38 bin 796 battaniye, yatak, yastık, 6 bin 58 birim mutfak seti, 39 bin 329 birim giyim malzemesi ve halı, 2 milyon 235 bin 168 birim tıbbi malzeme, 2 mobil sağlık u¨nitesi ve kampı, 50 motorlu bot afet bölgesine gönderildi. Yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, c¸adırkentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere 12 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 8 sivil toplum kuruluşu görevlisi olmak üzere toplamda 23 kişi Pakistan'da görev yapıyor.


YORUMLAR
500
Tekirdağ'dan Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi Tekirdağ'dan Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası Jandarma Ankara'daki 8 hırsızlık olayını aydınlattı Jandarma Ankara'daki 8 hırsızlık olayını aydınlattı
Kaynak: DHA

Pakistan, Ankara, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan 14'üncü uçak havalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:19 İran'da olaylar çığırından çıktı! Hükümet yanlıları ile protestocular karşı karşıya geldi
21:16 Kayserispor'dan Barcelona'ya gitmişti! Emre Demir umduğunu bulamadı
21:05 CHP üyeliği 1 yıllığına askıya alınan Tanju Özcan kararı yargıya taşıyacağını belirtti
20:43 ABD'yi kızdıracak adım! İstihbarat bilgilerini sızdıran isme Rusya vatandaşlığı verildi
20:41 Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
20:37 Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı
20:27 51 kadının hamile kalması için donör oldu! Yaptığı itiraf olay yarattı
20:13 Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi
19:41 Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı
19:36 Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 21:29:08. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan 14'üncü uçak havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement