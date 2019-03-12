Son Dakika Haberleri: Pakistan'a 'kapıda vize' dönemi başlıyor

Pakistan'a 'kapıda vize' dönemi başlıyor

1 saat önce

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Çaudri, "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize'ye geçiyoruz.

Pakistan'a 'kapıda vize' dönemi başlıyor, System.String[]
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Çaudri, " Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke vatandaşları için e- Vize'ye geçiyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:20 

Türkiye, Pakistan, Vize, Ekonomi
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