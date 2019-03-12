Pakistan'a 'kapıda vize' dönemi başlıyor
1 saat önce
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Çaudri, "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize'ye geçiyoruz.
Pakistan
Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Çaudri, " Türkiye
'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke vatandaşları için e- Vize
'ye geçiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:20
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