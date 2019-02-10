Son Dakika Haberleri: Pakistan'a Yatırım Yapmanın Tam Zamanı"

Pakistan'a Yatırım Yapmanın Tam Zamanı"

45 dakika önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin ekonomik olarak yükselişe geçtiğini belirterek, "Pakistan'a yatırım yapmanın tam zamanı, gemiyi kaçırmayın.

Pakistan'a Yatırım Yapmanın Tam Zamanı
Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin ekonomik olarak yükselişe geçtiğini belirterek, "Pakistan'a yatırım yapmanın tam zamanı, gemiyi kaçırmayın." dedi.

Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Han, yapılan reformlarla ülke ekonomisinin yükselişe geçtiğini söyledi.

Siyasetçilerin muhalefetten çekinerek reform yapmamasının halka en büyük kötülüklerden olduğunu ifade eden Han, "Reform yapmak zor bir ameliyat gibidir ancak ameliyatı yaptıktan sonra hasta acı çekse de iyileşir. Muhalefetten çekinerek reformları ertelemek de halka yapılan en büyük kötülüklerden biridir." diye konuştu.

Han, göreve geldiklerinde mali olarak kötü bir tabloyla karşılaştıklarını ancak Pakistan'a yatırım yapmayı kolaylaştırdıklarını belirterek, "Yatırımcıların ülkemize gelişi olumlu bir gelişme. Pakistan ekonomisinin yükselişe geçtiğini görüyoruz. Reformlarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Pakistan'a yatırım yapmanın tam zamanı, gemiyi kaçırmayın." dedi.

Han, zirve kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Lagarde, IMF destek programı kapsamında atılan adımların konuşulduğunu aktardı.

Pakistan hükümetinin yoksulu güçlendirmek ve yaşam standartlarını iyileştirmek için atacağı adımların öncelikler arasında olması gerektiğine işaret eden Lagarde, "IMF Pakistan'a yardım için hazırdır. Görüşmemizde kararlı ve güçlü ekonomik reformların Pakistan'a ekonomik direncini yeniden kazandıracağını, kapsayıcı büyümenin temellerini atacağını vurguladım." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:54 Kaynak: AA

Dubai, Han, Pakistan, Güncel
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