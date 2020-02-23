Pakistan, ABD ile Taliban arasındaki süreçte önemli rol oynadı - Son Dakika
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Pakistan, ABD ile Taliban arasındaki süreçte önemli rol oynadı

6 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ülkesinin, ABD ile Taliban arasındaki anlaşmada önemli bir rol oynadığını ve Afganistan'da "barış için bir yol haritası" oluşturulmasına yardım ettiğini bildirdi.

Pakistan, ABD ile Taliban arasındaki süreçte önemli rol oynadı, System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ülkesinin, ABD ile Taliban arasındaki anlaşmada önemli bir rol oynadığını ve Afganistan'da "barış için bir yol haritası" oluşturulmasına yardım ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, yaptığı açıklamada, Afganistan'da sürekli savaşmaktan faydalanan belirli unsurların bulunduğuna dikkati çekerek, bu sebeple ülkedeki barış sürecinin "karmaşık" bir mesele olduğu dile getirdi.

Kureyşi, Pakistan'ın, ABD ile Taliban arasındaki anlaşmada önemli bir rol oynadığını ve Afganistan'da "barış için bir yol haritası" oluşturulmasına yardım ettiğini ifade etti.

Pakistan'ın ara bulucu rolünü oynamak ve barış sürecini başarılı kılmak için birçok engelin üstesinden geldiğini kaydeden Kureyşi, "Anlaşma, Pakistan'ın mevcudiyetinde imzalanacak çünkü çabalarımız olmadan gerçekleşmesi imkansızdı." ifadesini kullandı.

Kureyşi, eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın barış sürecini durdurmasının ardından ABD'nin müzakerelere devam etmesini sağlamak için ülkesinin çalıştığını kaydetti.

Tüm dünyanın, çabalarından dolayı Pakistan'ı övdüğünü ifade eden Kureyşi, İslamabad'ın barış sürecinin, şimdi Afganistan için bir diyaloğa ilerleyeceğinden emin olduğunu vurguladı.

Kureyşi, 29 Şubat'tan sonra Afganistan içi müzakereleri kolaylaştırmak için bir heyet oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu görüşmelerin ne zaman ve nasıl yapılacağına karar verdik." dedi.

"Savaştan faydalanan unsurlara dikkat edilmeli"

Tüm süreci raydan çıkarmaya çalışabilecek unsurlara karşı ABD'yi uyardığını kaydeden Kureyşi, "ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'a 'ABD ve müttefikleri, Afganistan'da devam eden savaştan faydalanan belirli unsurlara karşı dikkat etmelidir.' dedim." şeklinde konuştu.

Dün, Pakistan, ABD ile Taliban arasında öngörülen anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Afganistan Milli Güvenlik Şurası, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Taliban'ın bu gece yarısından itibaren saldırılarını azaltacağını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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