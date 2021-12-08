Pakistan, ABD'nin Demokrasi Zirvesi davetini geri çevirdi - Son Dakika

ABD tarafından 9-10 Aralık'ta düzenlenecek Demokrasi Zirvesi'ne davet edilen Pakistan, zirveye katılmayacağını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetimi ile iş birliğine değer verildiği ve ABD ile çeşitli konularda temasta olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Pakistan'ın demokrasi konusuyla ilgili ABD ile gelecekte uygun bir zamanda iletişim kurabileceği belirtilerek, İslamabad'ın 9-10 Aralık'ta online olarak düzenlenecek Demokrasi Zirvesi'ne katılmayacağı kaydedildi.

İlişkilerde Afganistan ve Çin faktörü

Pakistan'ın ABD'nin davetini geri çevirmesinde, iki ülke arasında son yıllarda başta Afganistan'da yaşananlar ve İslamabad'ın Çin ile büyüyen stratejik iş birliği olmak üzere çeşitli konulardaki farklı yaklaşımlar gösteriliyor.

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın kontrol sağlamasında İslamabad'ın desteği olduğu yönündeki iddialardan defalarca rahatsızlığını vurgulamıştı.

19 Haziran'da Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'na (CIA) kesinlikle üs vermeyeceklerini söylemişti.

Taliban'ın Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından ABD, Afganistan Merkez Bankası'nın 9,5 milyar dolarlık varlığını dondurmuştu. Pakistan ise hemen her forumda dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması çağrısını tekrarlıyor. İslamabad, ekonomik istikrarsızlık sebebiyle yaşanacak insani krizin önlenmesini ve bu sebeple oluşacak yeni bir mülteci akınını engellemek istiyor.

İki ülke, Afganistan'da yakın iş birliği içerisinde olsalar da ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği 21 Ocak'tan bu yana Pakistan Başbakanı Han ile henüz görüşmedi. Pakistan'ın ise bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor.

Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Pakistan'ı görmezden gelmeye devam etmesi halinde İslamabad'ın başka seçenekleri olduğunu söylemişti.

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